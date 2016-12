Einbruch in Schulbaustelle Die Grundschule Wurgwitz wird derzeit neu gebaut. Das nutzten Diebe aus und brachen in die Baustelle ein.

© Symbolbild: dpa

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Baustelle der Grundschule Wurgwitz eingebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die Täter mehrere Bautüren auf und stahlen Werkzeuge sowie Kabel aus den Räumen. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Die Grundschule Wurgwitz ist derzeit das größte Bauprojekt Freitals – und das mit Abstand teuerste. Insgesamt 10,5 Millionen Euro kostet der Umbau des DDR-Plattenbaus. Es entsteht eine zweizügige Grundschule für 224 Kinder mit 160 Hortplätzen sowie eine Kita mit 24 Krippen- und 100 Kindergartenplätzen. (SZ)

