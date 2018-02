Einbruch in Reichenbacher Firma

Symbolbild. © dpa

Reichenbach/Görlitz. Unbekannte Diebe haben am Wochenende eine Reichenbacher Firma heimgesucht. Sie brachen an der Paulsdorfer Straße in Büroräume ein. Dort fanden sie aber offenbar nichts für sie Brauchbares. Anders in einem ebenfalls zum Betrieb gehörenden Container. Dort verschwanden Werkzeuge im Wert von circa 1 200 Euro. Zudem verursachten sie insgesamt etwa 1 000 Euro Sachschaden.

Ebenfalls am Wochenende waren Diebe in der Girbigsdorfer Straße in Görlitz zugange. Von einem dort geparkten Skoda stahlen sie den kompletten Rädersatz samt Alufelgen im Wert von 1 400 Euro. Einen weiteren Diebstahl meldet die Polizei am Dienstagmorgen: In der Pestalozzi-Straße in Görlitz nahmen Unbekannte einen Volvo mit. Die Polizei ermittelt. (szo)

