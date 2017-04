Einbruch in Praxis Diebe drangen gewaltsam in eine Zahnarztpraxis in Freital ein und stahlen Edelmetallreste und Bargeld.

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam in eine Freitaler Praxis ein. Über ein Fenster verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Brahmsstraße. In den Räumen brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Zimmer sowie die Einrichtung. Nach einer ersten Einschätzung wurden Edelmetallreste im Wert von rund 800 Euro, etwas Bargeld und zwei Päckchen Kaffee gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Sachschaden mit rund 200 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

