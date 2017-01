Einbruch in Physiotherapie Erfolglos versuchen Diebe in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, in eine Physiotherapie in Kreischa einzusteigen. Wurden sie bei ihrem Einbruch gestört?

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befindet sich die Praxis auf der Straße Am Mühlengraben.

Den Angaben zufolge wollten die Täter das Schloss der Zugangstür zu der Physiotherapie aufbrechen. Das Werkzeug brach dabei jedoch ab und ein Rest blieb im Schloss stecken. Sachschaden: 200 Euro. (SZ/win)

