Einbruch in Obercunnersdorfer Werkstatt Einbrecher verursachen Schaden von rund 1 700 Euro.

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend gewaltsam in ein als private Werkstatt genutztes Nebengebäude eines 55-jährigen Geschädigten auf der Bahnhofstraße in Obercunnersdorf eingedrungen. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Die Einbrechern entwendeten zwei Kettensägen der Marken „Stihl“ und „Husquarna“. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag in einer Pressemitteilung mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1 700 Euro. Die weiteren Ermittlungen wird der Kriminaldienst des Polizeirevieres Zittau übernehmen. (szo)

