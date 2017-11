Einbruch in Neugersdorfer Schrauberhalle

Symbolbild. © dpa

Neugersdorf. Unbekannte Diebe haben zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag ein ehemaliges Fabrikgebäude an der Neugersdorfer Hauptstraße heimgesucht. Es wird seit vielen Jahren als Schrauberhalle für Hobby-Kfz-Mechaniker genutzt. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang verschafft hatten, nahmen sie unter anderem den Komplettradsatz eines VW Golf und einen Radsatz Sommerreifen eines Honda mit. Auch auf die Räder eines Seat hatten es die Diebe abgesehen. Das bekamen sie aber nicht hin, erläuterte ein Polizeisprecher. Stattdessen entwendeten sie noch ein Autoradio.

Des Weiteren brachen sie in zwei Spinde ein. Dort bereicherten sie sich an sage und schreibe drei Euro Bargeld, das sie in den Schränken vorfanden.

Den Gesamtwert der Diebesbeute bezifferten die Eigentümer auf 3 000 Euro. Es sei zudem ein Sachschaden von knapp 600 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (szo)

zur Startseite