Einbruch in Mulkwitzer Firma

Zwei Autos im Visier von Dieben

Weißwasser. In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Bad Muskau einen VW Passat gestohlen. Der grüne Pkw mit den amtlichen Kennzeichen GRZ-RM 58 parkte an der Schlossstraße. Den Zeitwert des 15 Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 5 000 Euro.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben Unbekannte in Weißwasser versucht, einen Mazda 3 zu entwenden. Das Fahrzeug befand sich auf der Wolfgangstraße. Die Tat misslang. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (szo)