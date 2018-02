Einbruch in Kleintransporter Kriminelle erbeuten einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe.

Meißen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Rosa-Luxemburg-Straße in Meißen brachen Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in einen Mercedes Sprinter ein. Die Täter drangen auf nicht bekannte Weise in das Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Handschuhfach drei Geldtaschen mit einer unbekannten Menge an Bargeld. Ein Sachschaden entstand nach erstem Überblick nicht.

