Einbruch in Kleintransporter

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Die Polizei vermeldet einen Einbruch in einen Kleintransporter, der irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen stattgefunden hat. Das Fahrzeug war gesichert am Fliederweg abgestellt, was die Diebe nicht davon abhielt, es aufzubrechen. Wie, das ist noch nicht bekannt. Aus dem Transporter ließen die unbekannten Täter Werkzeug im Wert von rund 2 000 Euro mitgehen. Ein Sachschaden entstand nicht. (szo)

zur Startseite