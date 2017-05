Einbruch in Jugendclub Es genügt den Einbrechern nicht, PC-Technik sowie Alkohol mitzunehmen. Sie zerstören auch noch die Musikanlage und den Fernseher.

© Symbolfoto: dpa

Unbekannte drangen am Wochenende an der Skassaer Straße in einen Jugendclub ein und entwendeten PC-Technik sowie Spirituosen. Einen Fernseher und eine Musikanlage machten sie durch Überschütten mit einer Flüssigkeit unbrauchbar.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Mit reichlich 1,7 Promille unterwegs Lommatzsch. Polizeibeamte kontrollierten am Samstagnachmittag auf der Oschatzer Straße einen Fiat. Als sie in der Atemluft des 60-jährigen Fahrers Alkohol wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Dessen Ergebnis lautete 1,74 Promille. Der 60-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Seinen Führerschein nahmen die Polizisten in Verwahrung. Zigarettenautomat gesprengt Großenhain. In den frühen Montagmorgenstunden versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Franz-Schubert-Allee aufzusprengen. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Einige Teile wurden mehrere Meter weit geschleudert. Ob etwas aus dem Automaten gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sachschadensangaben stehen noch aus.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt laut Polizeiangaben circa 150 Euro. Der Sachschaden wurde mit etwa 350 Euro angegeben. (szo)

zur Startseite