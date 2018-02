Einbruch in Görlitzer Shisha-Bar

Die Täter hatten es auf Bargeld in Spielautomaten abgesehen. © picture alliance / dpa

Görlitz. Am Donnerstag haben Unbekannte in einer Görlitzer Shisha-Bar an der Elisabethstraße großen Schaden hinterlassen. Wie Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz berichtet, sind die Täter durch den Keller in die Innenräume eingedrungen. Die Tat ereignete sich nach der Schließung des Lokals gegen 2.30 Uhr und wurde gegen 13 Uhr bemerkt.

Demnach hatten es die Einbrecher auf drei Spielautomaten und einen Kassenautomaten abgesehen. Sie brachen die Geräte auf und nahmen einen dreistelligen Münzgeldbetrag mit. Der entstandene Sachschaden wurde mit 6 000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

