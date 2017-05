Einbruch in Görlitzer Gaststätte In der Altstadt ist für das Lokal ein Schaden von mehr als 1 700 Euro entstanden. Auch sonst hat es einige Vorfälle im Landkreis Görlitz gegeben.

Görlitz. In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Schwarze Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten eine Registrierkasse, einen Laptop sowie andere elektronische Geräte. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1 700 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

