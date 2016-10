Einbruch in Görlitzer Café Unbekannte sind in ein Lokal in der Weberstraße eingedrungen – und haben nicht nur Bargeld mitgehen lassen.

Symbolbild. © Frank Rumpenhorst/dpa

Görlitz. Diebe haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag ein Café in der Görlitzer Weberstraße heimgesucht. In dem Lokal brachen sie die Kasse auf unt entwendeten eine unbestimmte Menge an Bargeld, wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. Zudem verschwanden zwei Ipads und zwei Ipods im Gesamtwert von 2500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/tc)

zur Startseite