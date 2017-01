Einbruch in Görlitzer Autohaus Der entstandene Sachschaden wird auf 5 000 Euro geschätzt. Auch Bargeld ist verschwunden.

Symbolfoto © dpa

Einbrecher haben Freitagnacht erheblichen Schaden in einem Görlitzer Autohaus angerichtet. Die Diebe hebelten Fenster und Türen im Bürotrakt des Autohauses auf. In den Räumlichkeiten wurden Schränke und Behältnisse durchwühlt. Auch sei Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet worden, teilte die Polizeidirektion am Wochenende mit.

Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5 000 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker war am Tatort eingesetzt und hat Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Dezernat der Kriminalpolizei. (szo)

