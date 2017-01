Einbruch in Getränkemarkt

© Symbolbild/Marko Förster

Pirna/Stolpen. In einen Getränkehandel an der Kohlbergstraße in Pirna sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag eingebrochen. Über die Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Geschäft. Die Einbrecher durchsuchten anschließend den Verkaufsraum. Zur Zeit ist noch unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen VW Golf von der Erich-Barth-Straße in Stolpen. Der Wert des im Februar 2001 erstmals zugelassenen Wagens ist unbekannt. (SZ)

zur Startseite