Einbruch in Getränkeladen

Bernsdorf. Am Samstagnachmittag brachen Unbekannte in den Getränke- und Präsenteladen „Oschmi 2 000“ an der Feldstraße ein. Entwendet wurde nach Polizeiangaben nichts, und zum Sachschaden liegen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor. (red/aw)

zur Startseite