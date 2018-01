Einbruch in Geschäft

Frankenau. Ein 49-Jähriger hatte am Donnerstag, ab gegen 20 Uhr, mehr als 20 mal den Notruf der Polizei gewählt. Doch anstatt einen wichtigen Sachverhalt zu melden, beleidigte der Anrufer die Beamten am Telefon. Da der Tatverdächtige durch Ermittlungen bekannt gemacht werden konnte, wurde von Polizisten seine Wohnung aufgesucht. Dort empfing er die Polizisten mit einem „Heil Hitler“-Ruf aus seinem Fenster. Nach einer Gefährdeansprache rief der 49-Jährige nicht mehr bei der Polizei an. Nun wird gegen den Mann wegen des Verdachts des Notrufmissbrauchs ermittelt.

Couragierter Zeuge gesucht

Mittweida. Ein bisher unbekannter Täter hatte am Mittwochgegen 10.30 Uhr in einer Drogerie am Markt einen Ladendiebstahl begangen, berichtet die Poliezi. Danach flüchtete er. Er wurde von einem Kunden des Marktes verfolgt, der beobachten konnte, wie der Tatverdächtige in einem Hauseingang unweit der Drogerie verschwand. Dieser Kunde ist ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich bei der Polizei in Mittweida telefonisch unter 03727 9800 zu melden.