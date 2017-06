Einbruch in Gaststätte gescheitert

Radfahrerin bei Unfall verletzt Görlitz. Eine 22-jährige Radfahrerin hat sich am Mittwochnachmittag verletzt. Sie fuhr auf der Konsulstraße an mehreren am Straßenrand geparkten Lkw vorbei. Gleichzeitig versuchte die 49-jährige Fahrerin eines Nissan, aus einer Grundstückseinfahrt zwischen den Lastern auf die Straße zu fahren. Offenbar durch die eingeschränkte Sicht bemerkte sie nicht, dass sich die junge Frau mit ihrem Fahrrad näherte. Bei dem Versuch auszuweichen, blieb die Radlerin mit einem Pedal am Auto hängen, woraufhin sie stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstand 550 Euro Schaden.

Anhänger aus Grundstück gestohlen Zittau. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch auf ein Grundstück an der Stephanstraße eingedrungen. Dort stahlen sie aus der Einfahrt einen Anhänger der Marke Stema mit dem Kennzeichen ZI T 748. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Reh kreuzt Fahrbahn Boxberg. Die Fahrerin eines VW Golf hat am Mittwochabend die Ortsverbindungsstraße zwischen Boxberg und Kringelsdorf befahren, als unerwartet ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die 29-jährige Frau stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh starb an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Unbekannte stehlen Audi Krauschwitz. Autodiebe haben in der Nacht zu Donnerstag zugeschlagen und einen an der Geschwister-Scholl-Straße abgestellten Audi Q 3 in S-Line-Ausführung geklaut. Das fünf Jahre alte Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR PB 762 war schwarz lackiert und hatte im Fondbereich abgedunkelte Scheiben. Nach dem Auto mit dem Zeitwert von 27.000 Euro wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Seniorin bei Unfall schwer verletzt Markersdorf. Am Mittwochvormittag hat die 26-jährige Fahrerin eines Opel den Schlesischen Weg befahren. Als sie nach rechts auf die Straße am Schöps einbog, übersah sie offenbar eine 75-jährige Radfahrerin, die von rechts auf dem Radweg kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Seniorin schwer und die jüngere Frau leicht verletzten.

Diebe klauen mehrere Fahrräder Zittau/Eibau. Unbekannte haben am Mittwochvormittag die Fahrräder von zwei Schülern entwendet. Diese hatten ihre Räder am Weinaupark abgestellt, da sie an einem Sportfest teilnahmen. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein schwarz-grau-rotes Bike der Marke Cube und um ein grünfarbenes Ghost-Rad mit der Rahmennummer WCR1095214L. Der Schaden wurde auf insgesamt 1200 Euro geschätzt. Ein weiteres Fahrrad der Marke Scott klauten Diebe am Dienstagmorgen in Eibau an der Jahnstraße. Das Fahrrad war mit der Rahmennummer AS20706689 versehen. Der Eigentümer schätzte den Wert des schwarzen Bikes auf 1.000 Euro. Nach den Zweirädern wird gefahndet. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Diebstählen.