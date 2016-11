Ermittlungen gegen Autodieb an der Neiße Görlitz/Zgorzelec. Die gemeinsamen Ermittlungen der polnischen und deutschen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben ergeben, dass ein 26-jähriger polnischer Staatsbürger im Verdacht steht, Autodiebstähle und -aufbrüche verübt zu haben. Die polnische Polizei hatte am vergangenen Dienstagabend nach Fahndungshinweisen der Polizeidirektion Görlitz den Autodieb in Zgorzelec festgenommen. Der Mann hatte kurz zuvor einen VW Polo in Görlitz gestohlen. Konkret wird der junge Mann verdächtigt, seit September 2016 drei weiterer Autodiebstähle in Zgorzelec und Görlitz begangen zu haben. Er ist ebenso Tatverdächtiger zu drei versuchten Kfz-Diebstählen und drei Autoaufbrüchen in Görlitz und Schönau-Berzdorf. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften und der Kriminalpolizeien auf beiden Seiten der Neiße dauern an.

Einbruch in fünf Gartenlauben Zittau. Unbekannte sind im Ortsteil Hartau in der Nacht zu Montag in fünf Gärten eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Kleingegenstände im Wert von insgesamt etwa 500 Euro. An den Gebäuden entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrerin bei Unfall verletzt Weißwasser. In Weißwasser sind Fahrradfahrer und ein Auto zusammengestoßen. Eine 16-Jährige befuhr am Montagmorgen mit ihrem Fahrrad die Jahnstraße. Auf Höhe der Forsterstraße missachtete offenbar ein 61-Jähriger mit seinem Nissan die Vorfahrt der Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Einbrecher stehlen Kettensäge, Fahrrad und Sommerräder Oppach. In Oppach sind in den vergangenen Tagen Unbekannte in einen Schuppen und vier Garagen eingebrochen. In der Zeit vom Abend des 29. Oktober bis Sonntagmorgen sind in Oppach Unbekannte in einen Schuppen an der August-Bebel-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten eine Kettensäge und ein silbernes 28-Zoll-Herrenrad im Gesamtwert von etwa 650 Euro. In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in vier Garagen an der Hanns-Eisler-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Komplettsatz Sommerräder im Wert von etwa 700 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Wildunfall nicht gemeldet Boxberg. Am Montagabend ist es in Boxberg auf der B 156 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Bundesstraße, als er ein totes Reh auf der Fahrbahn übersah und es überrollte. Das Waldtier war augenscheinlich bereits in einen sich zuvor ereigneten Wildunfall verwickelt gewesen. Offensichtlich hatte der Unfallfahrer den Zusammenstoß nicht gemeldet und die Stelle pflichtwidrig verlassen. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei klärt Sachbeschädigung an einem Skoda auf Görlitz. Zeugen haben beobachtet, wie ein zunächst Unbekannter am Montagnachmittag gegen einen Skoda Fabia auf dem Schützenweg trat. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers konnte den 31-jährigen Mann wenig später unweit des Tatortes aufgreifen. Während der Anzeigenaufnahme verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den Beamten, woraufhin sie ihm bei weiteren Vergehen die Gewahrsamnahme androhten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wenig später wurden die Beamten zu einem Sachverhalt gerufen, bei dem ein Mann in einer Wohnung an der Berliner Straße randalieren würde. Es handelte sich dabei um den 31-Jährigen, der kurze Zeit zuvor gegen einen Skoda getreten hatte. Erneut verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, woraufhin die Polizisten den Mann in Gewahrsam nahmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,28 Promille. Am Abend durfte der Mann das Polizeirevier wieder verlassen.

8000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall Bad Muskau. In Bad Muskau sind zwei Autos zusammengestoßen. Am Montagvormittag fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Citroen aus einer Einfahrt auf die Görlitzer Straße auf. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten Fiat und dessen 79-jährigen Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Sachbeschädigung an einer Schule Zittau. Unbekannte haben am Wochenende in Zittau ein Loch in den Zaun einer Schule an der Schliebenstraße geschnitten und zudem das Tor zu dem Gebäude beschädigt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.