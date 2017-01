Einbruch in Firmengelände Aus einer Kasse nehmen die Diebe rund 1 000 Euro Bargeld mit. Auch Diesel zapfen sie ab.

In der Nacht zum Mittwoch begaben sich Unbekannte in Naustadt auf ein Firmengrundstück. Sie brachen am Firmengebäude zunächst ein Fenstergitter und anschließend das Fenster auf. Aus den Räumen stahlen sie eine Kasse mit rund 1 000 Euro Bargeld. Des Weiteren begaben sie sich in die Garage und zapften aus den Tanks zweier Lkw sowie einem Großtank über 500 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 5 500 Euro. (szo)

