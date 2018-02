Einbruch in Fahrradgeschäft Am Görlitzer Fischmarkt haben Täter ein Mountainbike gestohlen. Zutritt verschafften sich die Unbekannten über das Fenster des Ladens.

Symbolbild © dpa

Görlitz. Am Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft am Fischmarkt eingebrochen. Wie Madeleine Urban, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mitteilte, zerstörten die Täter eine Schaufensterscheibe um sich Zutritt zu verschaffen. Aus dem Geschäft stahlen die Diebe schließlich ein Mountainbike der Marke Cannondale im Wert von 1 500 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf knapp 900 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

