Einbruch in Einfamilienhaus Die Täter hatten es offenbar auf Schmuck abgesehen.

© Symbolfoto: dpa

Leisnig. Unbekannte Täter drangen am Donnerstagnachmittag in der Straße „Am Buchgrund“ in ein Einfamilienhaus ein. Wie die Polizeidirektion Chemnitz informiert, wurden Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht. Die Täter entkamen mit Schmuck im Wert von etwa 300 Euro. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. (DA)

Gelegenheit macht Diebe

Seifersdorf. Im Verlauf des Donnerstags stahlen bislang unbekannte Täter von einem nicht umfriedeten Grundstück einen älteren Kleintransporter VW T 5.

Das Fahrzeug war nicht verschlossen, der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Der Zeitwert beträgt etwa 4 100 Euro. Im Fahrzeug befanden sich weitere Sachen, unter anderem Bekleidung, im Wert von etwa 900 Euro. (DA)

