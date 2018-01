Einbruch in Einfamilienhaus Die Täter fanden offenbar nicht viel zum Stehlen. Welchen Schaden sie bei ihrem Einbruch in Wilsdruff angerichtet haben, wird noch ermittelt.

© Symbolbild: dpa

Wilsdruff. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Baumschule eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten danach mehrere Räume. Nach einem ersten Überblick stahlen sie rund 40 Euro Bargeld, berichtet die Polizei. Gemeldet wurde der Einbruch am Donnerstagmittag. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor. (szo)

