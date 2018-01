Einbruch in Einfamilienhaus Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und durchsuchten sämtliche Räume.

© Symbolfoto: dpa

Radebeul. Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Roseggerstraße ein. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und durchsuchten sämtliche Räume.

Wie erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, stahlen die Täter rund 1 400 Euro Bargeld, Schmuck sowie persönliche Dokumente. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Bürogebäude Radebeul. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Bürogebäude an der Meißner Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Werkzeuge aus Garage gestohlen Lommatzsch. Unbekannte sind in eine Garage an der Carl-Menzel-Straße eingebrochen. Wie die Polizei informiert ließen sie am Donnerstag einen Winkelschleifer sowie eine Werkzeugkiste im Gesamtwert von rund 150 Euro mitgehen.

