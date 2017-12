Einbruch in Einfamilienhaus Die Täter ließen vor allem elektronische Geräte mitgehen.

Zeithain. Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus an der Gröditzer Straße im Ortsteil Neudorf ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und durchsuchten die Räume.

Die Einbrecher ließen zwei Handys, einen Laptop samt Zubehör sowie einen Fotoapparat mitgehen. Den Wert des Diebesgutes beziffert die Polizei auf etwa 2 000 Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf rund 2 000 Euro. (SZ)

Auffahrunfall

Riesa. Am Mittwochvormittag war der 82 Jahre alte Fahrer eines Audi A4 auf der Seerhausener Straße im Stadtteil Jahnishausen unterwegs. Als er verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der 20-jährige Fahrer eines VW Passat zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5 500 Euro. Verletzt wurde niemand. (SZ)

