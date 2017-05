Einbruch in Einfamilienhaus Eine Fensterscheibe zerschlagen Unbekannte und steigen in das Gebäude ein.

© Symbolfoto: dpa

In der Nacht zum Montag zerschlugen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Fuchsweg, drangen in die Räume ein und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. (szo)

