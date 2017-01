Einbruch in Einfamilienhaus Durch die Terrassentür gelangen die Einbrecher in das Haus. Sie stehlen zwei Ringe und Bargeld.

Ein Einfamilienhaus an der Straße Am Rittergut geriet am Montag in da Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss sämtliche Zimmer. Nach einem ersten Überblick stahlen sie zwei Ringe sowie etwas Bargeld.

Abschließende Schadensangaben liegen laut Polizeiangaben nicht vor. (szo)

zur Startseite