Einbruch in Einfamilienhaus Kriminelle lassen aus den Wohnräumen einer Familie technische Geräte mitgehen.

© Symbolfoto/André Braun

Unbekannte sind übers Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Laubenstraße in Weinböhla eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür auf und durch suchten die Wohnräume. Einem ersten Überblick nach stahlen sie anschließend technische Geräte. Abschließende Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor.

