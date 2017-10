Einbruch in einen Dönerimbiss in Niesky Einbrecher erbeuten Genussmittel im Wert von 30 Euro, der angerichtete Schaden liegt bei rund 500 Euro.

Symbolfoto © doa

Niesky. Unbekannte haben sich am Sonnabend zwischen ein und zehn Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Dönerimbiss auf der Kollmer Straße in Niesky verschafft. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Einbrecher stahlen Genussmittel im Wert von rund 30 Euro. Neben dem Schaden durch das Aufbrechen der Tür entstand weiterer erheblicher Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro, weil die Täter den Imbiss auch noch verwüsteten. (szo)

