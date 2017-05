Einbruch in Doppelhaushälfte in Zittau Polizei fahndet nach zwei Fahrrädern.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Einbrecher sind in eine Abstellkammer einer Doppelhaushälfte auf dem Ottersteg in Zittau eingedrungen. Sie entwendeten ein Damen- und ein Herrenwert im Gesamtwert von rund 2 400 Euro. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 20.15 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr. Nach den gestohlenen Fahrrädern wird gefahndet. (sz/on)

zur Startseite