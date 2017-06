Einbruch in die Weberkirche Unbekannte sind auf das Gelände an der Inneren Weberstraße in Zittau eingedrungen und fündig geworden. Es ist nicht das erste Mal.

Blick auf die Weberkirche in Zittau. © Matthias Weber

Diebe sind im Laufe des Wochenendes auf das Gelände der Weberkirche in der Inneren Weberstraße in Zittau eingedrungen. Das teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Dort drangen die Täter in das Nebengebäude ein und durchwühlten die Räume. Auch in die Kirche gelangten sie. Dort brachen die Diebe den Opferstock auf und entwendeten den Inhalt. Zudem nahmen ein Kupferrohr mit, was sie zuvor vom Gebäude abrissen. Der Stehlschaden ist noch nicht bekannt, der Sachschaden beträgt 1350 Euro.

Es ist nicht der erste Einbruch in das Gelände. Bereits im Februar 2015 versuchten Unbekannte den Opferstock aus der Weberkirche zu stehlen, was jedoch nicht gelang. Zudem drangen sie gewaltsam in das Nebengebäude ein und nahmen Küchengeräte und ein Musikinstrument mit. Und vier Jahre zuvor entwendeten Diebe ein rund zwei Meter langes Kupferrohr von der Nordseite der Weberkirche. (szo/tc)

zur Startseite