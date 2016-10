Einbruch in Bürogebäude Diebe klauen aus einem Büro in Heeselicht Kaffee im Wert von etwa 40 Euro und verursachen dabei einen Schaden von 640 Euro.

© Symbolbild: dpa

Stolpen. Unbekannte sind in ein Bürogebäude an der Scheibenmühlenstraße in Heeselicht eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Räume. Nach einem ersten Überblick wurden zehn Päckchen Kaffee im Wert von etwa 40 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt mit 640 Euro sehr vile höher. Laut Polizei, muss der Einbruch in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagfrüh passiert sein. (szo)

