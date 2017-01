Einbruch in Büro Unbekannte Täter brachen in ein Wilsdruffer Büro ein und klauten Bargeld.

© dpa

Wilsdruff. Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch in ein Büro an der Nossener Straße in Wilsdruff ein. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in die Räume und durchsuchten diese. Letztlich stahlen sie aus einer Kasse eine unbestimmte Menge Bargeld. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen der Polizei ebenfalls noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite