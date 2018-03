Einbruch in Baucontainer

Lauta. In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Diebe in einen Baucontainer ein. Es wurden unterschiedliche Geräte und Gegenstände im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Durch das Aufbrechen des Containers entstand der Firma ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. (red/US)

