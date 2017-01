Einbruch in Bank - Zeugen gesucht Ende Oktober drang ein Mann in die Guttauer Filiale der Volksbank ein. Bei der Suche nach dem Täter bittet die Polizei jetzt um Hilfe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Polizei sucht diesen Mann. © Polizei Die Polizei sucht diesen Mann.

Der Täter flüchtete, nachdem die Alarmanlage in der Guttauer Volksbank-Filiale anging.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einen Bank-Einbruchs, der sich bereits in der Nacht zum 31. Oktober 2016 ereignet hat. Gegen 3.15 Uhr hatte ein Mann die Zugangstür zur Volksbank-Filiale an der Guttauer Hauptstraße aufgehebelt. Danach besprühte er das Objektiv einer Überwachungskamera mit schwarzer Farbe. Offenbar von einer Alarmanlage verschreckt, verließ der Täter danach fluchtartig und ohne Beute das Gebäude. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Bekleidet war Mann mit einer auffälligen Jacke mit schwarz-grauem Tarnmuster. Auf dem Rücken war die Aufschrift „Rocky Mountains“ zu lesen, dazu trug er grün-weiße Handschuhe. Während der Tatausführung hielt sich der Unbekannte die linke Hand vor sein Gesicht. Laut Überwachungsbildern ist davon auszugehen, dass er Rechtshänder ist und unter der Kapuze eine Ski- oder Sturmhaube trug.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht zum 31. Oktober Verdächtiges im Umfeld der Guttauer Volksbank-Filiale beobachtet haben oder die Angaben zu dem Gesuchten machen können. (szo)

Hinweise: 03591 3560

zur Startseite