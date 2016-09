Einbruch in Autowerkstatt In Bad Muskau am Uferweg stiegen Unbekannte Sonntagnacht durch ein Fenster und stahlen teures Werkzeug.

© Friso Gentsch / dpa

Bad Muskau. In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in Bad Muskau am Uferweg ein. Sie entwendeten Werkzeug, einen Computer und ein teures Diagnosegerät. Bei dem Einbruch entstand dem Besitzer ein Schaden von 10 000 Euro.

Dabei war der Einbruchsschaden des aufgehebelten Fensters mit 100 Euro vergleichsweise gering. (szo)

