Einbruch in Audis auf Pendlerparkplatz

Horka. Dienstagnachmittag stahlen unbekannte Täter in Horka einen Rasenmäher. Dessen Nutzer hatte das Arbeitsgerät nur kurz unbeaufsichtigt auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Rothenburger Straße stehen lassen, um den Grasschnitt wegzubringen. Der Wert des Rasenmähers liegt bei 450 Euro. (szo)

Görlitz. Donnerstagmorgen wurde in Görlitz einer 28-jährigen Mazda-Fahrerin die Handtasche gestohlen. Während die Frau ihren Pkw Am Jungborn nur kurz verlassen hatte, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und stahl die verdeckt im Beifahrerbereich abgelegte Tasche samt Geldbörse, persönlicher Dokumente, Schlüssel und i-Phone. Der Schaden wurde mit 310 Euro angegeben. (szo)

Weißenberg. Den Ausflug auf die Autobahn hat Donnerstagabend ein Waschbär mit dem Leben bezahlt. Nahe der Anschlussstelle Weißenberg lief das Pelztier vor einen Kia. Die 51-jährige Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. (szo)

Fahrrad vor der Haustür gestohlen

Weißwasser. Am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl eines Fahrrades aus dem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in Weißwasser am Neuteichweg festgestellt und angezeigt. Ein Unbekannter hatte das Fahrradschloss gewaltsam geöffnet und sich mit dem neongrün-schwarzen 26er Herrenrad der Marke „Bulls Sharptail Street“ aus dem Staub gemacht. Gegen 4.45 Uhr hatte der Eigentümer Geräusche wahrgenommen, die auf den Diebstahl zurückzuführen sein könnten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro, das Schloss ließ der Täter liegen. (szo)