Einbruch im Freibad

Unfall mit einer Verletzten Neustadt Die Fahrerin (51) eines Suzuki befuhr die Wilhelm-Kaulisch-Straße in Richtung Langburkersdorf, als sie am Ortsausgang Neustadt nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge stieß der Wagen gegen eine Böschung und kippte auf die Seite. Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Poller auf Fahrbahn gestellt Freital Unbekannte entfernten am Freitagabend einen Poller aus seiner Verankerung an der Zelterstraße und stellten diesen in einer Kurve am Goetheplatz auf die Fahrbahn. Die Fahrerin (24) eines Mercedes Benz bemerkte das Hindernis zu spät und prallte mit ihrem Wagen gegen den Poller. Dabei entstand am Mercedes ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu den Tätern nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter 03514832233 entgegen.