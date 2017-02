Einbruch durch die Balkontür Nicht nur Scherben gehören zur Bilanz dieses Raubzuges.

Am hellerlichten Tag zerschlugen am Mittwoch Unbekannte die Balkontürscheibe eines Einfamilienhauses an der Steinstraße und gelangten ins Haus. Dort durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Armbanduhr.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Auto prallt gegen Mauer Radebeul. Ein Renault Twingo befuhr die Meißner Straße in Richtung Dresden. In Höhe der Einmündung Flemmingstraße verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, so dass sie von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Dabei entstanden rund 5000 Euro Sachschaden. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Polizei sucht Unfall-Zeugen Klipphausen. Am Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat, der am Hamburger Ring geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Den Schaden, der am Passat entstand, beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Abschließende Schadenangaben stehen noch aus. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf rund 2 000 Euro beziffert. (SZ)

