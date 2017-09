Einbruch bei Zittauer Straßenmeisterei Unbekannte dringen in eine Lagerhalle in Pethau ein und entwenden mehrere Werkzeuge.

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten Diebe aus einer Lagerhalle der Zittauer Straßenmeisterei. (Symbolbild) © dpa

Pethau. In der Nacht zum Donnerstag sind bisher Unbekannte in eine Lagerhalle der Straßenmeisterei Zittau eingedrungen. Wie Thomas Staudt, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, verschafften sich die Täter über zwei eingeschlagene Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten in der Neusalzaer Straße. Hier sicherten sich die Diebe drei Motorsensen, zwei Trennschleifer und einen Schlagschrauber sowie mehrere weitere Werkzeuge, deren Wert vom Eigentümer auf 3 200 Euro geschätzt wird. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte noch nicht ermittelt werden. (szo)

