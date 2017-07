Einbruch bei Verein Der kriminelle Besuch richtet erheblichen Sachschaden an.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 30. Juni, 9 Uhr, bis 1. Juli, 9 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Vereinsgebäude Am Geyersberg in Nünchritz. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Zu gestohlenen Gegenständen liegen noch keine Angaben vor, der Sachschaden wurde auf 1.200 Euro geschätzt.

