Einbruch bei Baufirma in Görlitz Kriminelle stehlen Computertechnik.

Symbolfoto © Symbolbild: dpa

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Büroräume einer Baufirma auf der Konsulstraße in Görlitz eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Die Einbrecher entwendeten Computertechnik. Wie hoch deren Wert war und ob größerer Sachschaden angerichtet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

zur Startseite