Einbruch auf dem Christkindelmarkt Unbekannte haben aus einem Verkaufsstand am Untermarkt Bier und Schnaps entwendet. In der Nähe kontrollierte die Polizei wenig später zwei Männer.

Der schlesische Christkindelmarkt in Görlitz. © nikolaischmidt.de

Unbekannte sind heute in den frühen Morgenstunden in einen Verkaufsstand am Untermarkt eingebrochen. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit, wo der Fall 5 Uhr eingegangen ist. Die Täter stahlen zwei Kästen Bier und mehrere Flaschen Schnaps. „Das Diebesgut konnte aber weitestgehend im Umfeld sichergestellt werden“, so der Polizeisprecher.

In der Nähe hat eine Streife des Einsatzzuges kurz nach der Tat zwei Männer im Alter von 26 und 36 Jahren aus Polen kontrolliert. „Es wird zu prüfen sein, ob sie etwas mit dem Einbruch zu tun haben“, sagt Knaup. (szo/tc)

zur Startseite