Einbruch auf dem Bernstädter Friedhof

Die Friedhofskapelle in Bernstadt wurde von Dieben heimgesucht. © Steffen Gerhardt

Bernstadt. Am zurückliegenden Wochenende wurde der Friedhof an der Zittauer Straße in Bernstadt von Dieben heimgesucht. Wie ein Polizeisprecher berichtet, drangen die unbekannten Täter zunächst in ein Arbeitszimmer ein. Dort fanden sie einen Schlüssel.

Der passte in die Tür zur Friedhofskapelle. Dort wurden der oder die Diebe fündig. Nach Polizeiangaben nahmen sie eine Rüttelplatte, einen Laubbläser, einen Trennschleifer, eine Heckenschere und eine Motorsense mit. Über den Wert der gestohlenen Geräte lag zunächst noch keine Angabe vor. Sachschaden entstand nach erstem Augenschein keiner, da die Täter zumindest beim Einbruch in die Friedhofskapelle keine Gewalt ausüben mussten. Zu den konkreten Umständen der Tat laufen derzeit die polizeilichen Ermittlungen.

zur Startseite