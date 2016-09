Einbrecherpärchen geschnappt

Ford stieß gegen Fiat Stolpen. Der 71-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr am Mittwochmorgen die Neustädter Landstraße von Neustadt kommend in Richtung Langenwolmsdorf und wollte nach links in einen Wirtschaftweg abbiegen. Um besser einfahren zu können, setzte er sein Fahrzeug ein Stück zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Fiat (Fahrerin 38). Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Diebespärchen geschnappt. Osterzgebirge/Dresden.Die Dresdner Polizei hat zwei mutmaßliche Diebe nach frischer Tat gestellt. Der 27-jährige Mann und die 28 Jahre alte Frau haben vermutlich mehrere Einbrüche in Dresden und der näheren Umgebung durchgeführt. Mittwochnacht gegen 3 Uhr hatte ein Zeuge im Bereich Bergstraße/Zeunerstraße in Dresden-Räcknitz Einbruchsgeräusche gehört. Als er saht das Pärchen und informierte die Polizei. Kurz darauf konnte eine Streife den Mann und die Frau stellen. Zeitgleich wurde ein Fährtenhund am Tatort angesetzt. Er nahm eine Spur auf und folgte dieser letztlich bis zum Funkstreifenwagen, wo das Pärchen saß. Auf seinem Weg hatte der Hund mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie einen Rucksack erschnüffelt, welche offenbar von den Tätern auf der Flucht weggeworfen wurden. Nach der Festnahme durchsuchten Polizeibeamte die Wohnungen der beiden Dresdner. Dabei fanden sie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Ein Laptop konnte einem Einbruch in eine Physiotherapie in Dippoldiswalde zugeordnet werden. Der 27-Jährige wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (SZ)

Wildschwein angefahren Bad Schandau. Der Fahrer (61) eines Mercedes Vito befuhr Mittwochfrüh die B 172 aus Richtung Schmilka kommend in Richtung Bad Schandau. Kurz vor dem Ortseingang Bad Schandau-Postelwitz trat plötzlich ein Wildschein auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von knapp 500 Euro. (SZ)

72-Jähriger eingeklemmt Tharandt. Bei einem Verkehrsunfall an der Dresdner Straße wurde Mittwochabend ein Mann (72) leicht verletzt. Ein 42-Jähriger parkte seinen Mercedes Citan auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Offenbar hatte er den Wagen nicht ordentlich gesichert. Der Citan rollte rückwärts aus der Parklücke und schob einen Einkaufswagen gegen einen Kunden (72). Dieser wurde zwischen dem Einkaufswagen und seinem Renault 206 eingeklemmt. Der 72-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro.