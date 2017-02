Einbrecherpärchen auf der Flucht Tat gestellt Würstchen aus der Auslage sowie Kleingeld entwendet.

Symbolfoto

Dank eines schnellen Zeugenhinweises hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen in Görlitz ein Einbrecherpärchen auf der Flucht gestellt. Der 34-jährige Tatverdächtige und seine fünf Jahre jüngere Komplizin waren zuvor am Demianiplatz in ein Geschäft eingebrochen. Ein Anwohner bemerkte die Tat und wählte den Notruf. Die beiden Görlitzer stahlen einige Würstchen aus der Auslage sowie Kleingeld aus einer Kasse und rannten davon. Eine Streife des örtlichen Reviers nahm den Mann und seine Bekannte wenig später in der wenige hundert Meter entfernten Theaterpassage vorläufig fest. Der Kriminaldienst des Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen. (szo)

