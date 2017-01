Einbrecher ziehen durch Görlitz Unbekannte sind in eine Wohnung und ein Geschäft eingedrungen – und fündig geworden.

Symbolbild. © Nicolas Armer/dpa

Diebe haben die vergangenen Tage in Görlitz zweimal erfolgreich Beute gemacht. Im ersten Fall sind Unbekannte auf der Jauernicker Straße in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonnabendfrüh durch gewaltsames Aufhebeln der Tür in die Wohnung des Geschädigten ein. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Einbrecher die Schränke. In einem fanden die eine Kaffeedose, aus der sie 300 Euro an Bargeld entnahmen. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom Wochenende zurück 1 von 6 weiter Autofahrerin fährt Fußgänger um Görlitz. Die 31-jährige Fahrerin eines Opel Astras ist am Freitagnachmittag die Straße „An der Terrasse“ in Görlitz entlanggefahren und wollte nach links in die Schlesische Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen 87-jährigen Fußgänger, der die Schlesische Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 87-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Unbekannte entwenden Kennzeichen Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend beide Kennzeichentafeln eines Renault Clios entwendet. Das Fahrzeug stand auf der Fichtestraße in Görlitz. Nach den Kennzeichen GR-AB 296 wird gefahndet. Einbrecher in Zittau unterwegs Zittau. Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen durch Zittau gezogen. So haben sich Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag auf das Gelände einer Baustelle an der Zittauer Teichstraße begeben. Sie brachen drei Container auf und beschädigten einen Radlader. Aus den Containern entwendeten die Diebe einen Flächenlaser, einen Trennschleifer und mehrere Akkus. Von einem auf der Baustelle abgestellten Radlader stahlen die Unbekannten zudem beide Außenspiegel. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro, der Sachschaden auf circa 2500 Euro. Im zweiten Fall haben sich Einbrecher zwischen Donnerstag- und Sonnabendvormittag gewaltsam Zutritt in einen Schuppen an der Gerhardt-Hauptmann-Straße verschafft. Daraus entwendeten sie einen Freischneider und eine Kettensäge. Der Eigentümer bezifferte den Schaden auf etwa 700 Euro. Am Schuppen entstand Sachschaden von 100 Euro. Und im dritten Fall drangen Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters in eine Gartenlaube am Hartauer Dammweg ein. Aus der Laube stahlen sie Heimelektronik. Die Sat-Anlage bauten die Diebe ab und nahmen diese mit. Aus einem Schuppen entwendeten sie zudem Werkzeuge. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 770 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Unfall auf glatter Straße Dürrhennersdorf. Ein Unfall hat sich am späten Freitagnachmittag auf der Hauptstraße in Dürrhennersdorf ereignet. Der 18-jährige Fahrer eines Citroens kam offenbar aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit in einer Doppelkurve von der glatten Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug gegen ein Geländer und landete im angrenzenden Bach. Fahrer und Beifahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 4000 Euro. Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht Weißkeißel/Weißwasser. Ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz-Lkw ist am Freitagmittag die S126 aus Richtung Weißkeißel kommend in Richtung Weißwasser gefahren. In einer Linkskurve kam es zur seitlichen Berührung mit einem entgegenkommenden Lkw. Dabei ist der linke Außenspiegel des Mercedes Benz komplett zerstört worden. Der Lkw im Gegenverkehr setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der eingetretene Sachschaden am Außenspiegel wird mit 1000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum unbekannt gebliebenen Lkw geben können, sollen sich persönlich oder telefonisch im Polizeirevier Weißwasser (035762620) melden. Polizei beendet Alkoholfahrt Trebendorf. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser hat in Trebendorf auf der Dorfstraße einen Honda kontrolliert. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest ermittelten die Beamte einen Wert von 0,54 Promille. Der 30-jährige Fahrer muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

Im zweiten Fall zerschlugen Einbrecher in der Nacht zum Freitag eine Schaufensterscheibe einer Handelseinrichtung auf der Rauschwalder Straße in Görlitz und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus einem Regal nahmen sie laut Polizei mehrere Bohrhämmer der Marke „Makita“ mit. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Der Stehlschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 2400 Euro angegeben. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo/tc)

