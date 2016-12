Einbrecher wollen Reifen stehlen Offenbar wurden die Diebe gestört bei ihrem Vorhaben. Die schon bereitgelegten Sommerreifen blieben deshalb auf dem Gelände.

© Symbolfoto/Lutz Weider (Archiv)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Lommatzscher Straße zerschnitten Unbekannte in der Nacht zum Freitag die Seitenwand eines Metallcontainers. In der Folge legte sie drei Räder mit Sommerreifen bereit. Offenbar wurden die Einbrecher gestört und verließen das Gelände.

Ein Diebstahlsschaden war nicht festzustellen. Angaben zur Höhe des Sachschadens stehen noch aus.

1 000 Euro Sachschaden bei Einbruch

An der Hugo-Haase-Straße brachen Unbekannte in ein ehemaliges Berufsbildungszentrum ein. Wie am Sonntag festgestellt wurde, brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Zimmer des Objektes. Nach ersten Polizeiermittlungen entwendeten sie nichts, allerdings verursachten sie einen Sachschaden von circa 1 000 Euro. (szo)

