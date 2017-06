Einbrecher verursachen 25 000-Euro-Schaden

Die Kriminellen erbeuten in einer Fleischerei einen Tresor. Auch in einem weiteren Einbruchsfall muss die Polizei ermitteln. Was sonst noch geschah, lest ihr im neuesten Polizeibericht.

Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Enormer Schaden bei Einbruch Neustadt. Unbekannte drangen gewaltsam in eine Fleischerei in einem Einkaufszentrum an der Wilhelm-Kaulisch-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie brachen einen vorgefundenen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf 25000 Euro geschätzt. Zeugen zu Unfall gesucht Neustadt. Am Mittwoch hatte sich gegen 15.45 Uhr in Neustadt ein Unfall ereignet, zu dem jetzt Zeugen gesucht werden. Die Fahrerin (20) eines Renault Megane war zwischen Steinigtwolmsdorf und Neustadt unterwegs, als ihr im Waldgebiet ein dunkelblauer VW Kombi auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, wobei am Renault ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Der VW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Kombi machen? Die Polizei bittet auch den Fahrer eines blauen VW, der sich hinter dem Renault befand, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Sebnitz, oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Einbruch in Kleintransporter Wilsdruff. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten Unbekannte in das Innere eines Am Wasserhäuschen abgestellten Kleintransporters Renault. Sie entwendeten darin befindliche Bauwerkzeuge mit einem Wert von etwa 7500 Euro. Der außerdem entstandene Sachschaden wurde auf 300 Euro beziffert.

