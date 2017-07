Schokolade vom Sperrmüll Görlitz. Görlitz. Mit einer Tasche voller Schokoladentafeln hat die Bundespolizei einen 33 Jahre alten Mann in Görlitz erwischt. Sie kontrollierten ihn am Donnerstag im Morgengrauen an der Altstadtbrücke. In seinem Rucksack transportierte dieser 44 Tafeln Schokolade. Auf die Frage, woher er die Schokolade habe, konnte der „Schokoholiker“ mit seiner Antwort nicht überzeugen. Er gab an, diese auf dem Sperrmüll gefunden zu haben. Dass er die süßen Leckereien gestohlen hatte, wollte er nicht zugeben. Sowohl den Verdächtige als auch die Tafeln haben die Beamten an das Görlitzer Polizeirevier zu weiteren Ermittlungen übergeben.

Zwei Männer müssen ins Gefängnis Görlitz. Zwei per Haftbefehl gesuchte Männer hat die Bundespolizei am Donnerstagabend in und bei Görlitz festgenommen. Die erste Festnahme passierte am Donnerstagabend auf der A4 bei Görlitz. Nach dem 37-jährigen Polen fahndete die Staatsanwaltschaft Bayreuth bereits seit November 2012 per Haftbefehl. Der aus Wroclaw stammende Mann war aufgrund eines Vergehens nach dem Waffengesetz verurteilt. Um den Gefängnisaufenthalt abzuwenden, fehlten dem Mann 360 Euro. Er kam umgehend in die Justizvollzugsanstalt Görlitz. Gegen Mitternacht erregte ein weiterer Pole das Interesse der Beamten. Bei einer Kontrolle auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ stellten sie fest, dass der 39-Jährige seit Juli 2016 durch die Staatsanwaltschaft Kempten per Haftbefehl gesucht wird. Aufgrund einer Verurteilung des Amtsgerichts Sonthofen wegen des Erschleichens von Leistungen war zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Die auferlegte Geldstrafe von 385 Euro überforderte offensichtlich das Budget des Mannes. Er entschied sich, die kommenden Tage im Gefängnis zu verbringen.

Einbrecher verstecken sich im Wald Friedersdorf/Reichenbach. In einem Waldstück bei Friedersdorf hat die Polizei am Donnerstagvormittag zwei Einbrecher aus Polen festgenommen. Die beiden 36-jährigen versteckten sich dort offenbar nach einem in der Nacht zum Dienstag erfolgten Einbruch in acht Garagen in Reichenbach, bei dem zwei Simson-Mopeds verschwanden. Auf die Spur der Kriminellen kamen die Beamten durch einen Förster, der einen im Landkreis Liberec zugelassenen Opel in dem Waldstück zwischen Friedersdorf und Schönau-Berzdorf entdeckte und die Polizei informierte. Eine Streife fand den Wagen und traf dabei einen Mann an. Im Kofferraum des Opels lagen neben vielen anderen Gegenständen auch eine grüne Simson S51. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass es sich um eines der vermissten Mopeds handelte. Wenig später näherte sich ein zweiter Mann dem Opel und versuchte zu flüchten, als er die Polizisten erblickte. Die Beamten stellten ihn. Er war im Besitz eines Autorades samt Felge. Woher dieses stammte, ist derzeit noch nicht geklärt.

Zwei von 22 Fahrzeugen schneller als erlaubt Rothenburg. Der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion hat Donnerstagnachmittag in Rothenburg die Geschwindigkeit kontrolliert. Anlass dafür waren Bürgerbeschwerden über rasende Autos auf der S127. Binnen dreieinhalb Stunden fuhren rund 220 Fahrzeuge durch die Messstelle an der Noeser Straße. Dort gilt wie üblich ein erlaubtes Höchsttempo von 50 Kilometern pro Stunde. Zwei Autos fuhren schneller als erlaubt. Die höchste Überschreitung betrug 15 Kilometer pro Stunde. Den beiden betroffenen Fahrzeughaltern wird die Bußgeldstelle des Landkreises ein Verwarngeld bis zu 25 Euro anordnen.

Auto aufgebrochen Deschka. Eine 19-Jährige hat am Donnerstagmorgen wegen eines Diebstahls die Polizei informiert. In Deschka brachen Unbekannte an der Auenstraße über Nacht ihren Ford Fiesta auf. Aus dem Inneren stahlen sie das Radio und dazu die Kennzeichen des Wagens. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Den Gesamtschaden bezifferte die Eigentümerin mit rund 750 Euro.

Goldketten aus der Hand gerissen Löbau. Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft an der Innere Zittauer Straße in Löbau fünf Goldketten geraubt. Die 72-jährige Inhaberin führte dem Fremden die Schmuckstücke vor, als dieser plötzlich nach dem Ständer mit den Ketten griff, ihn der Frau aus der Hand riss, unter seine Jacke steckte und mit der Beute im Wert von rund 2100 Euro aus dem Laden rannte. Er flüchtete in Richtung Eichelgasse und Nikolaiplatz. Die Ladeninhaberin blieb unverletzt. Derselbe Täter war gegen 15 Uhr schon einmal in dem Geschäft gewesen und ließ sich beraten. Die Frau beschrieb ihn als etwa 30 Jahre alt, von schlanker Gestalt und circa 160 Zentimeter groß. Er machte auf sie einen gepflegten Eindruck, und war offenbar südländischen Typs. Der deutschen Sprache soll der Täter nicht mächtig gewesen sein. Sein schwarzes Haar war kurz geschnitten und leicht gewellt. Der Mann trug keinen Bart oder Brille. Bekleidet war er mit einer dunklen, grauen Jeans einem dunklen grauen Sweetshirt mit Kapuze ohne Aufschrift sowie einem grauen T-Shirt, auf dem ein weißes Hochhaus aufgedruckt war. Auffällig sollen zudem die tätowierten Finger gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Mann in Löbau am Donnerstagnachmittag gesehen oder seine Flucht zum Nikolaiplatz beobachtet hat, soll sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland (03583620) sowie jede andere Dienststelle wenden.

Motorradfahrer verletzt sich schwer Großschweidnitz. Der Fahrer eines Motorrades hat sich am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Großschweidnitz schwer verletzt. Der 34-Jährige war mit seiner Kawasaki auf der S148 in Richtung Ebersbach-Neugersdorf unterwegs und mit einem Auto zusammengestoßen, das aus der Ernst-Thälmann-Straße auf die Vorfahrtstraße fuhr. Der Pkw-Fahrer, der den Biker womöglich übersah, verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12000 Euro.

Segelflugzeug landet auf Feld Mittelherwigsdorf. Ein Segelflugzeug ist am späten Donnerstagnachmittag auf einem brach liegenden Feld bei Mittelherwigsdorf gelandet. Am Fuß des Zittauer Gebirges war offenbar der Strom der tragenden Luftschicht zu Ende gewesen, berichtete der 51-jährige Pilot nach der Außenlandung einer hinzu gerufenen Streife. Der erfahrene Sportpilot blieb unverletzt, auch der Segelflieger nahm keinen Schaden. Für die Beamten des Polizeireviers Zittau-Oberland bestand kein Grund zum Einschreiten. Der 51-jährige war am Nachmittag bei Schwarzheide gestartet. Vereinskameraden holten den Gestrandeten und seinen Flieger am Abend ab.

Autodiebe scheitern an einem Skoda Krauschwitz. Der Eigentümer eines Skoda Superb hat am Donnerstagmorgen die Polizei in Krauschwitz zum Waldweg gerufen. Unbekannte versuchten in der zurückliegenden Nacht vergeblich versucht, das Auto zu stehlen. Die Tat misslang. Der Schaden bezifferte sich auf circa 2500 Euro.